واشنطن تدعو الحوثيين الى وقف الهجمات على السعودية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة أنصار الله" الحوثيين إلى إنهاء هجومهم على مدينة مأرب اليمنية، وكذلك وقف الهجمات التي يشنونها على الأراضي السعودية.





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم إحراز بعض التقدم المأمول" نحو وقف إطلاق النار في اليمن، لكن "هناك حاجة إلى مزيد من الالتزام من الأطراف المتحاربة".



من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، بيانا قالت فيه، إن "حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية".