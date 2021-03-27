الزراعة الاردنية توضح موقفها من رفع العلم العراقي السابق

وقالت الوزارة على صفحتها بموقع فيس بوك يوم امس الجمعة ما نصه: صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة بانه وردتنا معلومات عن الخطا البروتوكولي خلال القاء الفردي الذي عقد يوم الخميس الماضي بين وزير الزراعة الاردني المهندس خالد الحنيفات ووزير الزراعة العراقي المهندس محمد الخفاجي والذي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله اكبر بالخط الكوفي الاخضر ونجماته الثلاث قبل ازالتها حسب التعديل الاخير.واضاف ، وهنا توضح الوزاة بانه خطا غير مقصود وان الاردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من اجل عراق قوي وزدهر.وعلق محللون سياسيون على الرد الاردني قولهم ، بان سياق الحديث لا يدل على كونه اعتذارا للحكومة العراقية جراء الخطأ الذي يبدو متعمدا، انما مجرد تفسير للموقف الذي حصل ووصفه بالخطا غير المقصود ومن دون ان تقدم الوزارة اعتذارا واضحا ازاء المخالفة الدبلوماسية التي اقترفتها السلطات الاردنية.فيما انتقد المحللون عدم اصدار بيان من قبل المتحدث الاعلامي لوزارة الزراعة الاردنية بشكل مباشر امام وسائل الاعلام للاعتذار او التوضيح بدلا من الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن اللغة الركيكة المستخدمة في المنشور على موقع الوزارة والذي يدل على عدم وجود نيات حقيقة لمعالجة الخلل.