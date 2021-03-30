14 دولة قلقة من تقرير الصحة العالمية بشأن "أصل كورونا"

وقالت الدول الـ14 إنه "من الضروري أن نعرب عن مخاوفنا المشتركة من أن دراسة الخبراء الدولية حول مصدر فيروس SARS-CoV-2 قد تأخرت بشكل كبير وتفتقر إلى الوصول إلى البيانات والعينات الأصلية الكاملة".والبيان صادر عن حكومات أستراليا، كندا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، إسرائيل، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، كوريا، سلوفينيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة ما تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن.