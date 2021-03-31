توقيع اتفاق جديد بملايين الدولارات بين البحرين واسرائيل

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" فقد تم توقيع الاتفاق بين الجانبين في البحرين بشكل رسمي قبل أيام وتم تسجيله في البورصة الإسرائيلية الاثنين.ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه لشركة المياه الإسرائيلية الحكومية "مكوروت"، مع سلطة المياه والكهرباء في مملكة البحرين، وفي هذا الإطار ستقوم "مكوروت" بإعطاء خدمات استشارة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجالات، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وأيضا إدارة مصادر المياه والإمدادات إلى سكان البحرين.وتعليقا على الاتفاق قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن "الاتفاق يعد تاريخيا والأول من نوعه بين شركة مكوروت ودولة عربية"، وأضاف أن"الدول الأربع الموقعة على "اتفاقيات السلام" –التطبيع- مع اسرائيل يعانون مثلنا من أزمة مياه، ولذلك فإن الحلول المتطورة لشركة "مكوروت" وشركات تكنولوجية إسرائيلية إضافية في مجال المياه يمكن أن تكون مجالا واسعا للتعاون بين الجانبين وتقوية العلاقات بيننا".وكانت البحرين أعلنت أمس الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.