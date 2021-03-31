تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في تركيا

وأشارت إلى أن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت 152 حالة، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 31537 حالة.وخففت الحكومة التركية من إجراءاتها للحد من انتشار الوباء في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة عدد الحالات الجديدة.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين تشديد الإجراءات خلال شهر رمضان، والذي سيبدأ خلال أسبوعين، لتشمل عودة عمليات الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد.وسجلت تركيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 3 ملايين و317 ألف إصابة.