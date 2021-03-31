مرتكبو الجرائم بفرنسا في تزايد.. والحصة الاكبر للعرب

كشف تقرير فرنسي عن تزايد عدد المجرمين تحت السن القانوني في منطقة باريس إلى 87 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولوحظ أن 75 في المئة منهم من أصل عربي.





ووفقا للتقرير، في حين أن نسبة الأحداث الأوروبيين المخالفين للقانون تظل مستقرة منذ عام 2017، فإن نسبة المخالفين من المغرب العربي في ازدياد مستمر.



وقال المدعي العام لمحكمة العدل في باريس، ريمي هيتز: "في عام 2019، شكّل الجزائريون والمغاربة والتونسيون القاصرون أكثر من 75 في المئة من إجمالي عدد الأشخاص الذين قاموا بجرائم منها السرقة، وشكل القصر الذين يزعمون أنهم جزائريون ما يقرب من 50 في المئة منهم".