بالفيديو: شغب واشتباكات في بلجيكا بسبب كذبة نيسان

استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد من الناس تجمعوا لحضور حفل موسيقي مزيف تم الإعلان عنه على وسائل التواصل على أنه دعابة في يوم كذبة نيسان.

وحضر آلاف الأشخاص إلى حديقة "Bois de la Cambre" في بروكسل، أمس الخميس، في تحد لقيود جائحة كورونا التي فرضتها الدولة.



وعندما وصلت الشرطة، سيرا على الأقدام وعلى ظهور الخيل، بدأ المتجمعون بالصراخ على الشرطة ورمي المقذوفات ، ونتج عن الاشتباكات اعتقال 4 أشخاص واصابة 3 من ضباط الشرطة.