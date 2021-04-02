بالفيديو: سوري يخترع سيارة تسير بالماء بدلا من الوقود

ويقوم المخترع منذ 3 سنوات بقيادة سيارته التي تعمل على المياه في شوارع بلدة جبلة التابعة لمدينة اللاذقية في الساحل السوري، مستخدما جهازا قام بتصنيعه، ويصلح استخدامه في جميع السيارات وباصات النقل عامة.وبحسب صحيفة "الوحدة" السورية، نقلا عن المخترع محمد عجيب، فإن الجهاز يستخرج عنصري الهيدروجين والأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء مع الوقود في محرك البنزين، ليعطي وقودا عالي الجودة واحتراقا كاملا للوقود، دون انبعاث الغاز من عادم السيارة، مما يجنب تلوث البيئة والأمراض الناجمة عنه، إضافةً إلى توفير الوقود بنسبة 30% إلى 40% فقط، ويعد هذا توفيرا كبيرا للوقود، و كذلك يطيل من عمر المحرك، بل ويرفع من كفاءته. ويمكن لجهاز السيارة استخراج 12 فولت بأمبير عال و كهرباء 220 فولت، وهذا يعد بحد ذاته حلا جيدا لمشكلة قلة الوقود ونقصها.