بسبب كورونا.. شبح الإغلاق يخيم على العالم مجددا

وصادق البرلمان الفرنسي، على القرارات والتدابير الصحية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقضي بتوسيع دائرة الحجر ليشمَل جميع الأراضي الفرنسية، وتسري بدءا من مساء غد السبت ولمدة 4 أسابيع.وفي بلجيكا، قال وزير الصحة فرانك فاندنبروك إن الإجراءات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا ستطبق من أجل سلامة الجميع، رغم التبعات السلبية على حياة الناس وخصوصياتهم.يأتي ذلك ردا على قرار أصدرته محكمة في بروكسل هو الأول من نوعه في أوروبا، يلزم الحكومة برفع القيود التي فرضتها لمواجهة كورونا بسبب ما تقول إنه عدم استشارة البرلمان.وفي المانيا ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المواطنين بالبقاء في منازلهم في عطلة عيد القيامة، والالتقاء في مجموعات أقل عددا من أجل وقف الموجة الثالثة من الجائحة، بعد أن أعلنت العاصمة برلين فرض حظر ليلي على التجمعات اعتبارا من اليوم الجمعة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و855 ألفا و61 حالة، بعد تسجيل 21 ألفا و888 إصابة جديدة.بينما عدلت فنلندا عن مشروع حجر جزء من سكانها بسبب تحفظات حول شرعية هذا المشروع.وفي تركيا، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، تشديد الإجراءات، بما في ذلك العودة إلى الإغلاق الكامل في أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان الذي يبدأ يوم 13 نيسان الحالي.وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أمس أن البلاد سجلت 40 ألفا و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى مستوى إصابات منذ ظهور الوباء.وفي كندا، تتحضر محافظة أونتاريو -وهي أكبر مقاطعات البلاد سكانا- لفرض إغلاق جديد لمدة 28 يوما بسبب تسارع وتيرة الإصابات، في حين أعلنت مقاطعة كيبيك تشديد القيود وإغلاق المؤسسات التجارية غير الأساسية والمدارس.وفي آسيا، يتدهور الوضع في اليابان، حيث يتوقع أن تعلن الحكومة قيودا محلية جديدة، ولا سيما في أوساكا، حيث طلبت السلطات فيها أن تتجنب الشعلة الأولمبية المرور بها لكبح تزايد الإصابات.وتقام دورة الألعاب الأولمبية التي أرجئت من العام الماضي في طوكيو، من 23 تموز إلى 8 آب المقبلين.وفي المنطقة العربية، شددت 4 دول من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا. ففي فلسطين حذر متحدث وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم من التوجّه لفرض الإغلاق الشامل في القطاع، في حال لم تشهد الإصابات انخفاضا ملحوظا في الأيام القادمة.وقال البزم في مؤتمر صحفي إنه ضمن جهود مواجهة الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالقطاع، تقرر إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع حركة المركبات بكافة أنواعها، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.وفي الكويت، أعلنت الحكومة الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي حتى 22 نيسان الجاري، وصدر القرار عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي.وفي قطر، قررت السلطات تعليق حضور جميع الطلاب إلى الجامعات والمدارس، في إجراء احترازي عقب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية. وقررت وزارة التعليم والتعليم العالي اعتماد نظام "التعلّم عن بعد" عقب تعليق حضور الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة، اعتبارا من بعد غد الأحد.وفي سلطنة عمان، قررت السلطات تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداء من أمس الخميس، وتعليق حضور الطلبة إلى المدارس والاقتصار على التعلم عن بُعد اعتبارا من بعد غد الأحد حتى إشعار آخر وفق بيان رسمي.وفي العراق يستمر الحظر الجزئي لمدة 5 ايام في الاسبوع والشامل يومي الجمعة والسبت بعد تقليص ساعات الحظر الجزئي بمعدل ساعة واحدة يوميا والغاء الحظر الشامل المفروض يوم الاحد وجعله جزئيا ، مع زيادة ملحوظة في عدد الاصابات والوفيات.وفي أميركا الجنوبية، أغلقت تشيلي أمس حدودها، وشددت إغلاقا عاما صارما بالفعل لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومنع تدفق السلالات الجديدة الشديدة العدوى، بينما تجاوز عدد حالات الإصابة المليون، على الرغم من أن البلاد تجري إحدى أسرع حملات التطعيم في العالم.