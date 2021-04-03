ايران تدخل الموجة الرابعة من جائحة كورونا

وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، "لقد رأينا اليوم في الاحصاءات بأن الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا قد بدأت في محافظتين، وإن لم يلتزم المواطنون بالتوصيات الصحية في بعض المحافظات الأخرى فإن هذه الموجة ستدخلها أيضا".واوضح روحاني خلال كلمته ان "ترك الشعب الايراني لنمط الحياة الذي التزمه في فترة كورونا سيكون بمثابة مشكلة كبيرة" مؤكدا ان "هنالك محافظات بدأت فيها الموجة الرابعة لتفشي كورونا، وان الخط البياني يتصاعد فيها بصورة خط مستقيم، ومعنى ذلك أن الفيروس قد استقوى وينتشر سريعا".واشار الى ان "مكافحة فيروس كورونا تعد من أولويات الحكومة، التي بقيت 4 أشهر على انتهاء مهمتها".وأوضح بأن "حكومته ستتابع حتى نهاية فترة مهامها 4 قضايا، وهي مكافحة فيروس كورونا، وكسر الحظر المفروض على البلاد، وتحسين معيشة الشعب، وإكمال المشاريع الاقتصادية المهمة".