بعد 7 حالات وفاة.. بيان بريطاني حول "أمان" لقاح أسترازينيكا

حثت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا على الاستمرار في أخذ لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا، على الرغم من الكشف عن وفاة سبعة أشخاص في المملكة المتحدة من جلطات دموية نادرة بعد تلقي اللقاح.
وقالت الوكالة البريطانية إنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت الجرعات تسبب الجلطات، وإن "المراجعة الدقيقة لتقارير المملكة المتحدة عن أنواع نادرة ومحددة من جلطات الدم مستمرة".
وفي المجمل، قالت الوكالة إنها حددت 30 حالة من حالات تجلط الدم النادرة من أصل 18.1 مليون جرعة من أسترازينيكا تم إعطاؤها حتى 24 مارس.
وأضافت أن الخطر المرتبط بهذا النوع من الجلطة الدموية "ضئيل جدا".
وقال الدكتور جون رين، الرئيس التنفيذي للوكالة: "فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومضاعفاته ما تزال تفوق أي مخاطر، ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على اللقاح عند دعوتهم للقيام بذلك".
وقد دفعت المخاوف بشأن لقاح أسترازينيكا بعض البلدان بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا إلى قصر استخدامه على كبار السن.