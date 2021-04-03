بريطانيا تسجل أقل حصيلة للوفيات بكورونا منذ 7 أشهر

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3423، مقابل 4479 الخميس و3402 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4357091 حالة.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس و52 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126826 شخصا.