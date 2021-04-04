هولندا.. اضرام نار في مسجد قيد الانشاء

وقال نائب رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في هولندا، فريد حبيبي، أن "المسجد تعرض لهجوم، وتم إطفاء الحريق في الوقت اللازم، ما أدى إلى أضرار بسيطة فيه"، واصفا الهجوم "بالمخيف والمحير".واضاف إن "أعمال بناء المسجد كانت على وشك الانتهاء".هذا واطلقت الشرطة الهولندية عملية تحقيق في الحادثة، بعد تلقيها شكوى من الجمعية المذكورة.وقالت الشرطة في بيان، إن شخصا أربعينيا أضرم النار في المسجد قبل ان يتم توقيفه بالقرب من مكان الحدث.واشارت الى أنها تلقت اتصالا للتبليغ عن الحادثة حوالي الساعة الثالثة فجرا، موضحة أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه، حسب شاهد عيان.