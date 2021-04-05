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دولة عربية تمنع اداء صلاة التراويح في شهر رمضان

دوليات

2021-04-05 | 04:59
دولة عربية تمنع اداء صلاة التراويح في شهر رمضان
1,716 مشاهدة

بشكل كلي أو جزئي، تعود المساجد في دول عربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك خاصة في صلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها في رمضان الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن أعلنت 6 دول هي السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، مصر والجزائر، عن السماح بإقامة الفروض وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.

بينما انفرد الأردن بمنع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة بالمساجد، في ظل حظر تجوال شامل يوم الجمعة وجزئي بقية أيام الأسبوع.

ومع استمرار جائحة "كورونا"، فرضت الدول الست تدابير احترازية، بينها تحديد مدى زمني أقصى لصلاة التراويح، استمرار غلق أماكن الوضوء، التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات، اصطحاب سجادة صلاة الخاصة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية.
وفي ما يلي موقف ما ستكون عليه المساجد في هذه الدول العربية، خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 13 أبريل/ نيسان الجاري، وفق حسابات فلكية.

السعودية

أعلنت عن إقامة الفروض وصلاة التراويح، وتوزيع وجبات فردية للإفطار في المسجد الحرام في مكة المكرمة، لمن يحصل على تصريح من تطبيق "اعتمرنا" (تابع لوزارة الحج والعمرة)، وذلك بعد نحو 10 أيام على الإعلان عن إقامة التراويح بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، وفق رئاسة شؤون المسجدين، في 28 مارس/ آذار الماضي. وكذلك السماح باستمرار فتح بقية مساجد المملكة، خلال رمضان، مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا".


الكويت

استمرار حظر التجول الجزئي خلال رمضان، مع تعديل مواعيده ليبدأ من 7 مساء (17:00 ت.غ) حتى 5 صباحا (03:00 ت.غ)، مع إقامة صلاة التراويح، بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم، وفق تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عيسى الكندري، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

الإمارات

لا تزيد مدة صلاتي العشاء والتراويح عن 30 دقيقة، مع حظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وتحديد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر وفقا للوضع الوبائي، بحسب بيان للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 مارس الماضي.

العراق

ليست لدى وزارة الصحة "نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك"، وهو ما يعني السماح باستمرار إقامة الصلوات الخمس، وكذلك التراويح، في المساجد، بحسب تصريح مدير الصحة العامة بالوزارة، رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، في 4 أبريل الجاري.

مصر
قصر العمل في المساجد، خلال شهر رمضان، على الفروض وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف، وفتح مصليات النساء، وفق بيان لوزارة الأوقاف، في 1 أبريل الجاري.

الجزائر

فتح المساجد للصلوات الخمس والجمعة والتراويح، على أن لا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في 1 أبريل الماضي. وخلال رمضان، يستمر حظر تجوال في 9 ولايات من 58 بين الساعة 11 ليلا (23:00 ت.غ) و4 صباحا (04:00 ت).

الأردن

أما في الأردن، فقررت الحكومة منع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد، وفق المتحدث باسم الحكومة، في 28 مارس الماضي.

وكذلك استمرار العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع، ويبدأ للمنشآت من السادسة مساء (16:00 ت.غ)، وللأفراد من السابعة مساء (17:00 ت.غ)، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي (04:00 ت.غ)، وذلك حتى 15 مايو/ أيار المقبل.

المصدر : وكالة الاناضول
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