الولايات المتحدة.. هزات ارضية متلاحقة تضرب ولاية كاليفورنيا

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا. وقبيل ذلك ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة المنطقة نفسها، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، على موقع تويتر، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا".