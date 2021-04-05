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واشنطن: لا نتوقع حواراً مباشراً مع طهران بمحادثات فيينا

دوليات

2021-04-05 | 14:00
واشنطن: لا نتوقع حواراً مباشراً مع طهران بمحادثات فيينا
809 مشاهدة

أكدت الولايات المتحدة أنها لا تتوقع تحقيق انفراجة أو أي حوار مباشر مع إيران في محادثات فيينا التي تنطلق غدا الثلاثاء لبحث سبل إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن وفد الولايات المتحدة في محادثات فيينا سيقوده المبعوث الخاص للبلاد المعني بشؤون إيران، روب مالي.

وصرح برايس: "لا نقلل من نطاق التحديات التي تواجهنا. هذه أيام أولى (من العملية التفاوضية). لا نتوقع تحقيق انفراجة مبكرة أو فورية لأننا تعتقد أن هذه المناقشات ستكون صعبة".

وأوضح برايس أن المحادثات ستجري ضمن فرق عمل سيشكلها الأوروبيون، مبينا أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات، التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي للولايات المتحدة القيام بها.

وأضاف برايس كذلك أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تتوقع حاليا محادثات مباشرة مع إيران "لكنها ما زالت منفتحة على ذلك".

وشدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تنوي اتخاذ إجراءات أو تقديم تنازلات أحادية الطرف لتحسين مواقع إيران خلال المحادثات.
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