إيران تضع شرطاً للعودة إلى الاتفاق النووي

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، "وصلت إلينا عدة مقترحات بشأن رفع العقوبات الأمريكية عبر مجموعة 4+1، ولا بد لواشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي قبل طرح أي مقترح للتفاوض مع طهران".واضاف: "لسنا متفائلين أو متشائمين بشأن اجتماع فيينا لكننا نعلم أننا في المسار الصحيح"، معبراً عن أمله بأن "تلتزم واشنطن بوعودها وتنفذ تعهداتها فهذا مهم لإنضاج أي مسار صحيح".ولفت إلى أنه "لن يكون هناك أي شكل من التفاوض بين الوفدين الإيراني والأمريكي في فيينا"، مبينا: "مستعدون للعودة لكل التزاماتنا النووية إذا رفعت واشنطن كافة العقوبات".