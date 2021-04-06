بالأرقام.. اليونيسيف تكشف عدد المحرومين من التعليم بسبب كورونا

وأكد رئيس التعليم في وكالة الأمم المتحدة، روبرت جينكينز، أن المدارس ما تزال مغلقة أو تقدم مزيجا من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي في 90 دولة حول العالم، مؤكدا أن "عمليات الإغلاق عطلت تعليم الأطفال بشكل لا يمكن تخيله".وأضاف: "لم أتخيل أن الأمر سيستمر لفترة طويلة. في كل سيناريوهاتنا التي نخطط فيها للاضطراب، لم تجر إثارة هذا الاحتمال أبدا"، مشيرا إلى أنه "في ذروة الوباء، حرم 1.6 مليار طفل من الذهاب إلى المدارس، وها نحن هنا، بعد مرور عام، ما يزال 800 مليون طفل يعانون من اضطراب جزئي أو كلي في التعليم".