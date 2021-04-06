تعرض سفينة إيرانية لهجوم في البحر الأحمر

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بتعرض سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر.



ونقلت قناة "العربية" عن مصادر خاصة لها أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل أريتريا ألحقها بإصابات. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث.



