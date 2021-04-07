السعودية تحدد كيفية أخذ تصاريح العمرة وترفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام

وكالة الأنباء السعودية نقلت عن المصدر قوله، أنه "انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصل يوميا"، لافتا إلى أن ذلك (الصلاة والعمرة) للأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا، وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة)، بدءا من 1 رمضان 1442 هجري، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.ولفت المصدر الى أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.