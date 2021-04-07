دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 21 الف اصابة بكورونا في يوم واحد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني، سیما سادات لاري، إنه "تم تسجیل 20 ألفا و954 اصابة جدیدة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلی ملیون و984 الفا و348 إصابة، ويكون هناك 4 آلاف و177 حالة إصابة في وضع حرج".واشارت الى، "تسجيل 193 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضیة، ليبلغ عدد المتوفین من جراء الجائحة في ایران 63 الفا و699 شخصا".واوضحت سيما لاري أن "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و675 ألفا و891 شخصا لغایة الان".وختمت بالقول أن "13 مليونا و331 الفا و229 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الان".