خلال يوم.. تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة بكورونا في تركيا

وحصيلة الإصابات اليومية الأخيرة هي الأكبر في تركيا منذ بداية الجائحة.والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تشديد القيود المفروضة بسبب انتشار مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، بما في ذلك العودة إلى إغلاقات نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان (اعتبارا من 13 أبريل الجاري).أما الحصيلة العامة من الوفيات المرتبطة بكورونا فقد بلغت 32943 حالة، بعد تسجيل 276 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.