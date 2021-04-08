بالفيديو: قطة تحمي اشبالها من الكوبرا

عجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بمقطع فيديو بطلته قطة انقذت اشبالها من الافتراس بعدما هاجمتهم كوبرا.

وبحسب الفيديو، فان كوبرا هاجمت قطط صغار، ثم تدخلت الام لحمايتهم من الافتراس ونحجت الام بانقاذ القطط ولكن ادت الى وفاتها.