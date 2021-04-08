دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

وقالت سيما سادات في تصريحها الصحفي اليومي، انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 22586 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 2 مليون و 6 الاف و 934 شخصا من ضمنهم 4 الاف و 221 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".واضافت أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليون و 684 الفا و570 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 185 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 63 الفا و 884 شخصا".