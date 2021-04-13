أكثر خمس شعوب كسلاً على وجه الأرض... العراق في هذه المرتبة!

أظهرت الدراسات البحثية أن مجرد 30 دقيقة من التمارين الرياضية لمدة خمسة أيام في الأسبوع يمكن أن يكون لها فوائد صحية كبيرة. ورغم ان هذا الرقم يعد منخفضا نسبيا، الا ان ثمة بعض الشعوب الذين لا يمارسون التمارين الرياضية أو يقصرون في ممارسة الانشطة البدنية، مقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية. وبعد رصد نشاطهم الحركي تبين انهم أكسل الشعوب على وجه الارض.

شملت الدراسة بلدان من مختلف دول العالم، حيث تم تصنيف أكثر 5 شعوب كسلا على وجه الارض. وتصدرت القائمة 3 بلدان عربية، بما فيها العراق.

صنّفت ‏السعودية والعراق والكويت في قائمة NewsPatrolling لأكثر خمس شعوب كسلاً على وجه الأرض. وجاء ترتيب الشعوب على الشكل التالي:

حلت البرازيل في المرتبة الاولى للشعوب الاكثر كسلا على وجه الارض. وبينت الدراسة ان الناس في البرازيل أقل نشاطًا بنسبة 47٪ ، مقارنة بإرشادات النشاط البدني التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

أما العراق فقد جاء في المرتبة الثانية. وتبين ان العراقيون يقصرون في مستوى النشاط البدني بنسبة 52٪، مقارنة بالمعايير التي حددتها الصحة العالمية.

الناس في المملكة العربية السعودية هم ثالث أكثر الناس كسلاً في العالم. اذ ان مستويات نشاطهم أقل بنسبة 53 ٪.

في المرتبة الرابعة، سكان ساموا الاميركية حيث ان مستوى النشاط البدني لديهم 53.4٪ أقل من المعايير المحددة.

وفي المرتبة الخامسة والاخيرة، حل سكان الكويت. فمقارنة مع معايير النشاط البدني المحددة، يقصر سكان الكويت بنسبة هائلة تصل إلى 67٪.