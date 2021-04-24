تسجيل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيل 322 وفاة و13817 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 342 وفاة و14761 إصابة في اليوم السابق، فيما تماثل 17587 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و949517 إصابة مؤكدة منها 119021 حالة وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا) و461448 حالة نشطة.وما يزال 20971 مصابا بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات، لكن هذه الحصيلة لا تشمل 2894 مريضا في غرف العناية المركزة.