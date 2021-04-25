البحرين تتعاطف وتتضامن مع حكومة وشعب العراق

واعربت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان تابعته السومرية نيوز ،عن "خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعبًا في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في مدينة بغداد، مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من نزلاء المستشفى المخصص للمرضى المصابين بفيروس كورونا".واكد البيان، على "تعاطف وتضامن مملكة البحرين التام مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معربة عن بالغ المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".