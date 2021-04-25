سلطنة عمان ترسل برقية تعزية إلى العراق بشأن فاجعة أبن الخطيب

وقال بن طارق في برقيته، أطلعت عليها السومرية نيوز، إنه "يتقدم بخالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس جمهورية العراق، وأسر الضحايا والشعب العراقي الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.