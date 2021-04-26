الهند تسجل قفزة مرعبة باصابات ووفيات كورونا وأثرياؤها يفرون من البلاد

واعلنت السلطات الصحية الهندية عن "تسجيل 352991 حالة اصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي عدد الحالات في الهند 17 مليونا".فيما افادت "بارتفاع الوفيات بمعدل قياسي بلغ 2812 حالة لتصل إلى إجمالي 195123 حالة وفاة".ومنذ الأسبوع الماضي، أصبحت الهند البؤرة الجديدة للفيروس عالميا، حيث أُجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد وكذلك محارق الجثث، وأدى إلى نقص حاد في الأكسجين.وقالت تقارير إعلامية إن الأرقام المقلقة دفعت الهنود الأثرياء للهروب من البلاد عبر إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.