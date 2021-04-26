أردوغان: لا أدلة في المحاكم الدولية على المزاعم الأرمينية

وأوضح أنه لا أدلة ولا إثباتات في المحاكم الدولية على المزاعم الأرمينية.وأفاد أردوغان بأن أنقرة مستعدة لبحث المزاعم الأرمينية عبر تشكيل هيئة تضم علماء ومؤرخين.وأشار الرئيس التركي إلى أن بعض الجهات لا يريد فهم الحقيقة بشأن المزاعم الأرمينية، مؤكدا أن الدولة العثمانية لم تهجر أعضاء الطائفة الأرمنية من المناطق التي كانوا يقطنونها.وتابع قائلا إن دولا غربية استغلت بعض العصابات وسلحتها للنيل من الدولة العثمانية.وذكر أردوغان أن العصابات الأرمينية استهدفت ملايين الأتراك والأكراد شرقي الأناضول وارتكبت مجازر بحق المواطنين في الدولة العثمانية، مضيفا أن العصابات الأرمنية ارتكبت مجازر راح ضحيتها مئات الآلاف من الأتراك والأكراد واليهود في مدينة وان وقرب البحر الأسود.وأفاد أردوغان بأن أكثر من مئة ألف مواطن أرمني يعيشون اليوم في الجمهورية التركية بأمان، ودعا الرئيس التركي نظيره الأمريكي جو بايدن والدول الغربية إلى الاطلاع على أكثر من مليون وثيقة في الأرشيف التركي بخصوص أحداث 1915.