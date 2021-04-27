"أزمة الرمان" تشعل ازمة بين السعودية ولبنان

تقرير: السومرية نيوز



أثار قرار سعودي بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية جدلا واسعا وطرح الكثير من التساؤلات حول أسبابه وتداعياته.





يأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، انطلاقا من الأحد الماضي، لـ "استغلالها في تهريب مواد مخدرة".



وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية السعودية إنها لاحظت تزايد المحاولات لـ "استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان"، مطالبة الحكومة اللبنانية بتقديم ضمانات لوقف عمليات التهريب "الممنهجة".

منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من يوم الأحد. pic.twitter.com/1OnDLOOFNR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2021



وفي أول رد على البيان السعودي، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني إنه "نقل قرار الحظر إلى كبار المسؤولين ودعا سلطات بلاده إلى العمل بأقصى الجهود لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين". وفي أول رد على البيان السعودي، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني إنه "نقل قرار الحظر إلى كبار المسؤولين ودعا سلطات بلاده إلى العمل بأقصى الجهود لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين".

استعداد للتعاون



من جهته، قال اللواء محمد فهمي، وزيرالداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات.



وأضاف الوزير لرويترز أن الأمن اللبناني "يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها".



ودعا فهمي إلى "مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما".



خسارة كبيرة



أما وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى، فأوضح لرويتز أن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده "خسارة كبيرة".



وتابع: "قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ 24 مليون دولار سنويا".



وأضاف "الأمر خطير للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة".

ومن جانبه، قال السفير اللبناني لدى السعودية، فوزي كبارة، إن تهريب المخدرات يسيئ إلى بلاده، نافيًا أن تكون مصدر التهريب إلى المملكة.



وأضاف السفير اللبناني، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "لبنان ليس مصدر التهريب ولسنا في موسم جني الرمان".



وذكر السفير اللبناني إن "العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته. علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب".



وأكد السفير فوزي كبارة أنه "على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات"، الذي "يسيئ إلى سمعة لبنان". وقال إن بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا.

وفي السياق ذاته، علق النائب اللبناني زياد الحواط، اليوم الجمعة، على القرار السعودي بمنع دخول الخضار والفواكه القادمة من لبنان إلى أراضي المملكة.





وقال الحواط في تغريدة بحسابه على "تويتر": "لقد حذرنا وناشدنا وتقدمنا بإخبارات علنا نجد من يتحرك ولكن من دون جدوى.‏ التهريب مستمر وعواقبه تزداد وبسببه تغلق منافذنا على الخارج".



وأضاف النائب اللبناني: "ملايين الدولارات تهرب شهريا. ‏بالأمس مواد مدعومة واليوم مخدرات ‏كل هذا كنا لنتلافاه لو اتخذ القرار السياسي بضبط الحدود. دولة تحكمها المافيا والدويلة".

لقد حذرنا وناشدنا وتقدمنا بإخبارات علنا نجد من يتحرك ولكن من دون جدوى.

التهريب مستمر وعواقبه تزداد وبسببه تُغلق منافذنا على الخارج.

ملايين الدولارات تُهرب شهرياً.

بالأمس مواد مدعومة واليوم مخدرات

كل هذا كنا لنتلافيه لو اتخذ القرار السياسي بضبط الحدود

دولة تحكمها المافيا والدويلة. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) April 23, 2021