مصر تعلن دخولها "فقر حاد" فيما يخص المياه

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الثلاثاء، أن "الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية"، مؤكدا أن الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة.وأردف: "مصر من أعلى الدول في استخدام المياه، ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها، ومعالجتها"، مؤكدا أن "الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه".