اكتشاف خمس إصابات بكورونا لرعايا هنود جنوب ايران

قال رئيس جامعة بوشهر للعلوم الطبية جنوب ايران، إن خمسة رعايا هنود أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأكد سعيد كشميري، أن "خمسة من الرعايا الهنود المقيمين بمحافظة بوشهر، ظهرت نتائج فحصهم الاصابة بفيروس كورونا ايجابية".

وبخصوص ما إذا كان الفيروس من السلالة الهندية المتحورة، قال رئيس جامعة بوشهر للعلوم الطبية: "لا شيء واضح حتى الآن وتم إرسال الفحوص إلى طهران للاستعلام ان كانت من نوع فيروس كورونا الهندي".

واضاف كشميري أن "هناك 20 هنديا يقيمون بمحافظة بوشهر، وبعد تلقي المعلومات من جميع هؤلاء الأشخاص، تم إجراء الفحوص لهم، وكانت نتائج الفحوصات إيجابية لخمسة أشخاص فقط ، وتم التعرف على جميع هؤلاء الأشخاص وهم حاليا في الحجر الصحي الكامل".