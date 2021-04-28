تعليق وتوجيه من الرئيس الايراني بشأن تصريحات ظريف المسربة

وذكر روحاني أن "من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية"، مشيرا إلى أن "هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة"، داعيا وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات السرقة.وأكد روحاني أن "نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني"، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك لأنه يتزامن مع النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا".