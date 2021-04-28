دولة مجاورة تسجل اكثر 21 الف اصابة جديدة بكورونا

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 21 الفاً و713 حالة جدیدة إصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عددالمصابین بالفیروس في البلاد إلی ملیونين و459 الفاً و906 شخصاً ويكون 5 آلاف و338 شخصاً في وضع حرج.وبلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیونا و923 الفاً و81 شخصا إلى الآن.كما أن 15 مليوناً و562 الفاً و560 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد إلى الآن.