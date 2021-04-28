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اكتشاف صور غير مسبوقة لهجمات 11 سبتمبر

دوليات

2021-04-28 | 14:00
اكتشاف صور غير مسبوقة لهجمات 11 سبتمبر
4,590 مشاهدة

اكتشف مراهق من ولاية كونيتيكت الأميركية داخل ألبوم عائلي قديم صورا لم تشاهد من قبل لهجمات 11 ايلول.

وقال الشاب ليام إنيا، البالغ من العمر 19 عاما، إنه كان يتصفح ألبوما قديما يحمل عنوان "يوم عيد الحب"، والذي كان في حوزة عمته ماريان بوغليسي مونيوز.
 
وأضاف في تصريحه لموقع "نيوز ويك"، أنه تفاجأ بعدما عثر على صور للهجوم الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعدها قرر المراهق نشر الصور لأول مرة على حسابه الشخصي في تيك توك، يوم الأحد الماضي.

وتُظهر مجموعة الصور برجي مركز التجارة العالمي الواقع في مانهاتن، وقد اشتعلت فيهما ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد.

وذكر إنيا أنه تمكن من تحديد موقع المبنى الذي التقطت منه عمته الصور، مضيفا "من خلال الصور، أدركت أنها كانت تعيش في شقة في شارع غرينويتش في نيويورك، حيث أنها كانت تملكة شرفة باتجاه مركز التجارة العالمي".

وتابع: "عندما أطلعت والدتي على الصور، تعرفت هي الأخرى على المبنى، الذي كانت قد زارته في التسعينيات".

وأدت هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت 3 طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع، وتحطمت طائرة رابعة في حقل في بنسلفانيا.
 
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