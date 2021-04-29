Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
دولة مجاورة للعراق توقع عقداً لشراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولا لسبب غريب

دوليات

2021-04-29 | 02:01
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولا لسبب غريب
5,392 مشاهدة
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ذلك اصدر الحكم علة ذلك المسؤول لتأخره في إنهاء مشروع تشييد أحد المستشفيات واعتماده على مصادر صينية ذات جودة منخفضة، عوضا عن الأوروبية، في تجهيزه ، وقد وضع كيم بنفسه حجر الأساس لمستشفى بيونغ يانغ العام في آذار 2020، وطالب ببنائه خلال فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر".

ووفقا للصحيفة، فقد "جاء الموعد النهائي لتسليم المشروع دون افتتاح كبير، وسط أقاويل بأن المبنى كان فارغا ولا تتوفر فيه المعدات الطبية الأساسية، ونظرا للتأخير في تجهيز المستشفى، اقترح المسؤول حلا بديلا "يتعارض" مع تطلعات الزعيم كيم جونغ أون".

ونقلت الصحيفة عن وكالة "ديلي إن كيه" المعنية بشؤون كوريا الشمالية أن "كيم كان يرغب باستيراد أجهزة طبية من أوروبا ليتم استخدامها في المستشفى الجديد".

وتضمنت الخطة البديلة التي اقترحها المسؤول، سيئ الحظ، اللجوء لمعدات صينية عوضا عن الأوروبية، عكس ما كان كيم يتطلع إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "ألقي باللوم على المسؤول فور اكتشاف كيم حقيقة ما فعله، حيث يتم الحكم عليه بالاعدام فورا".

وكان المسؤول يعمل في وزارة الخارجية، وعمره 50 عاما، وهو مسؤول عن عمليات الاستيراد والتصدير.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:56 | 2021-04-29 08:56
08:53 | 2021-04-29 08:53
08:44 | 2021-04-29 08:44
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الصحة تدرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين
19.67%
15:50 | 2021-04-28
الصحة تدرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين
15:50 | 2021-04-28
تفاصيل جديدة حول &quot;هجوم عرعر&quot; الذي أطاح بقيادات أمنية
17.75%
08:44 | 2021-04-28
تفاصيل جديدة حول "هجوم عرعر" الذي أطاح بقيادات أمنية
08:44 | 2021-04-28
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
17.61%
12:51 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:51 | 2021-04-27
الصحة تكشف حقيقة دخول &quot;السلالة الهندية&quot; إلى العراق
16.91%
15:00 | 2021-04-28
الصحة تكشف حقيقة دخول "السلالة الهندية" إلى العراق
15:00 | 2021-04-28
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
14.5%
12:30 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
12:30 | 2021-04-27
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
13.57%
02:59 | 2021-04-28
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
02:59 | 2021-04-28
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.