وفاة رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز

توفي رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز (90 عاما)، الذي ظل في مركبة قيادة مهمة "أبولو 11" في 20 يوليو 1969، بينما توجه نيل أرمسترونغ وباز ألدرن ليصبحا أول من يطأ سطح القمر.





وقالت عائلة كولينز في بيان إنه توفي بسبب مرض السرطان، الأربعاء.



وبقي كولينز، الذي عادة ما يوصف بأنه رائد الفضاء الثالث "المنسي" في المهمة التاريخية، وحيدا لأكثر من 21 ساعة، حتى عاد زميلاه في المركبة القمرية.

وكان كولينز يفقد الاتصال بمركز التحكم في هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة الفضائية حول الجانب المظلم من القمر.



