خبراء يحددون سبب التفشي المميت لكورونا في الهند

وكانت الهند، حتى بداية شهر آذار الماضي، تعيش في المنطقة الدافئة وكان وضعها أقرب إلى الجيد مع وباء كورونا، لكن عددا من الوقائع خلال الأسابيع القليلة الماضية ساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس على نحو غير مسبوق.وأعلنت وزارة الصحة الهندية رقم قياسي آخر للإصابات والوفيات بـ"كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 379.257 إصابة و3645 وفاة.ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء، إن التجمعات الكبيرة لعبت دورا رئيسيا في الارتفاع الهائل في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الهند.فقد احتفل الهنود الهندوس بمهرجان ديني استمر عدة أسابيع بدءا من 11 آذار، إذ تجمع أكثر من 3 ملايين شخص على ضفاف نهر الغانج.ويعتقد الهندوس أن الغطس في "النهر المقدس" سيغسل خطاياهم، ويحتفلون بهذه المناسبة مرة كل 12 عاما تقريبا.وطلبت الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد من الذين شاركوا في هذه الاحتفالية عزل أنفسهم وإجراء اختبارات كورونا، إلا أن مناشداتها لم تلق الاستجابة المطلوبة من السكان.كما اجتذبت التجمعات الانتخابية في الهند حشودا كبيرة، إذ كان التباعد الاجتماعي غائبا.وشهدت بعض الولايات الهندية انتخابات في آذار ونيسان، وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقود حملات حزبه من خلال تجمعات اجتذبت أعدادا كبيرة من المؤيدين.ودفع ارتفاع حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" المحكمة العليا إلى إلقاء اللوم على لجنة الانتخابات في الهند، لسماحها بالاستمرار في الاقتراع خلال فترة تفشي الوباء.وقالت الحكومة الهندية إن أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حتى الآن، رغم أن الكثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.وفي وقت سابق من نيسان الجاري، بدأت الحالات الجديدة اليومية في الهند بالزيادة بشكل كبير، حيث تضاعفت بوتيرة متسارعة وبارقام مخيفة.