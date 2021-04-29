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بايدن: الاقتصاد الأميركي خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة

دوليات

2021-04-29 | 05:16
بايدن: الاقتصاد الأميركي خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة
469 مشاهدة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس إنه استعاد ثقة الأميركيين في الديمقراطية بعد نحو 100 يوم من خلافته دونالد ترامب في المنصب.

وظهر بايدن في قاعدة مجلس النواب في حدث تم تقليصه هذا العام بسبب الجائحة، بينما انتظمت أمامه مجموعة صغيرة مختارة بعناية من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين وخلفه كاملا هاريس، أول نائبة لرئيس أميركي.
واستغل بايدن جائحة فيروس كورونا لطرح أولوياته في وقت يشهد استقطابا سياسيا، فأبلغ الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ وملايين الأميركيين الذين يتابعونه على شاشات التلفزيون بأن "أمريكا مستعدة للإقلاع".
وقال "الآن وبعد 100 يوم فقط، يمكنني أن أقول للأمة: أميركا تتحرك مجددا، محولة الخطر إلى إمكانية والأزمة إلى فرصة والانتكاسة إلى قوة".
وأشار إلى أن حزمة الإنفاق والائتمان الضريبي الجديدة، والتي تبلغ إلى جانب خطة سابقة للبنية التحتية والوظائف نحو 4 تريليونات دولار، استثمار حيوي لمستقبل الولايات المتحدة.
وقال "أتيت الليلة لأتحدث عن أزمة وفرصة.. عن إعادة بناء وطننا، تنشيط ديمقراطيتنا والظفر بالمستقبل لأميركا".
ودعا الرئيس الأميركي بلاده إلى العمل معًا ضد المنافسة من الصين، مع اشتداد التوترات بين البلدين.
وقال بايدن في تصريحات خارجة عن المألوف كجزء من خطابه الأول أمام جلسة مشتركة للكونجرس مساء الأربعاء في واشنطن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "جاد للغاية في أن يصبح أكثر الدول أهمية في العالم". واستشهد بأكثر من 24 ساعة من المحادثات الخاصة والسفر مع شي، الذي التقى به بايدن كنائب للرئيس خلال إدارة أوباما.
هذا ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه الأول أمام الكونغرس الأميركي قضية زيادة الضرائب التي يدفعها أغنى الأمريكيين - وهي سمة رئيسية في خطته الأخيرة للإصلاح الاقتصادي.
حيث قال الرئيس الأميركي: "أنا لا أتطلع إلى معاقبة أي شخص، ولن أضيف عبء ضريبي إضافي للطبقة الوسطى في هذا البلد، إنهم يدفعون بالفعل ما يكفي ". وأضاف أنه يعتقد بأن ما اقترحه عادل.
هذا وقال بايدن إن حزمة الإنفاق الجديدة للبيت الأبيض البالغة 1.8 تريليون دولار، وهي جزء واحد فقط من خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد تزيد قيمتها عن 4 تريليون دولار، سترفع معدل ضريبة الدخل الأعلى إلى 39.6% للأميركيين الأكثر ثراءً وستغلق سلسلة من الثغرات الضريبية.
وجاء في خطاب الرئيس "سنكافئ العمل وليس الثروة". وأضاف "زاد 650 شخصًا فقط ثروتهم بأكثر من 1 تريليون دولار خلال هذا الوباء"
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