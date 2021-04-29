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خبراء يحذرون: الانفجار الهائل لإصابات كورونا في الهند يشكل خطرا على العالم

دوليات

2021-04-29 | 09:21
خبراء يحذرون: الانفجار الهائل لإصابات كورونا في الهند يشكل خطرا على العالم
3,634 مشاهدة

جدد خبراء الصحة، تحذيراتهم من أن الانفجار الهائل لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يشكل خطرا حقيقيا على بقية دول العالم ويهدد خطط التطعيم الطموحة في الدول الغربية.

وحذر الخبراء من أنه كلما زاد انتشار الفيروس، زادت فرص تحوره وخلق متغيرات يمكن أن تقاوم اللقاحات الحالية في نهاية المطاف، مما يهدد بتقويض تقدم البلدان الأخرى في احتواء الوباء.
وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، الدكتور أشيش جها إنه "إذا لم نساعد في الهند، فأنا قلق من حدوث انفجار في الحالات حول العالم"، مشيرا إلى أن تفشي كوفيد في الهند يعتبر مشكلة عالمية تحتاج إلى استجابة منسقة".

ويرتفع عدد الحالات الجديدة في الهند إلى مستويات قياسية كل يوم، مما يخلق أزمة وطنية ذات تداعيات عالمية، خاصة وأن زيادة الانتشار يعني زيادة فرص التحور، وفقا للخبراء.

وفي حين أن الأولوية العاجلة هي إنقاذ حياة المرضى بالفعل، فإن التطعيم في البلاد يعتبر أمرا ضروريا لمنع انتشار الفيروس. وعلى الرغم من كون الهند موطنا لأكبر منتج للقاحات في العالم، إلا أنه ليس لديها جرعات كافية، ولا توجد طريقة سريعة وبسيطة لتحقيق المزيد، خاصة وأن الهند تصدر أغلب الجرعات التي تصنعها إلى الخارج.

هذا وتعرضت الدول الغربية لانتقادات بسبب تخزينها للقاحات، على الرغم من تصريحات وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، والتي قالت فيها إن المملكة المتحدة ليس لديها أي لقاحات احتياطية لإرسالها.


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