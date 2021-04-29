بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس 150 مليونا و34 ألفا و213.وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة العالمية بـ32 مليونا و957 ألفا و255 إصابة، تليها الهند بأكثر من 18 مليونا و368 ألفا، ثم البرازيل بأكثر من 14 مليونا و446 ألفا.وحلت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، تتبعها روسيا، وتركيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا.وحتى مساء الأربعاء، وصل إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى 3 ملايين و158 ألفا و322، وبلغت حصيلة المتعافين 127 مليونا و546 ألفا و239.