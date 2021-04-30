الصحة الفرنسية تتحدث عن فاعلية لقاح كورونا ضد السلالة الهندية

وقال فيران خلال تصريحات لراديو "فرانس إنفو"، أنه "يجب عدم الاستهانة بخطر هذه السلالة".وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، خلال بيان صدر في وقت متأخر يوم امس الخميس، إن فرنسا اكتشفت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس"B.1.617" من فيروس كورونا الجديد، الموجود حاليا في الهند.وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر آذار الماضي، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد تحتوي على طفرتين .هذا وأعلنت وزارة الصحة الهندية في وقت سابق، اليوم الجمعة، تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386.452 اصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".وكانت منظمة الصحة العالمية قد اكدت أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.