دولة مجاورة تسجل استقراراً نسبياً في إصابات كورونا

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1056 لتصل الحصيلة العامة للإصابات في المملكة إلى 417363 حالة إصابة، بينها 9826 نشطة، و1335 حرجة.وبعد ارتفاع تدريجي استمر أسابيع، شهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الماضية استقرارا نسبيا، وبلنغ في 27نيسان 1045 حالة، وفي 28 نيسان 1062، وفي 29 منه 1026، وهذه الأعداد أقل بكثير من مستويات الصيف الماضي حينما تجاوزت الحصيلة اليومية 4000 حالة.وأفادت وزارة الصحة برصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6946 متوفيا.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 27 نيسان 9 حالات، وفي 28 نيسان 13، وفي 29 نيسان 11وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 400580 شخصا، بعد تسجيل 1071 حالة شفاء جديدة.وأطلقت السعودية، يوم 17 كانون الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.