إيران تريد التواصل مع السعودية "بشكل عاجل"

وقال جهانغیري، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال اجتماع عبر تطبيق "كلوب هاوس": " نرغب في التوصل بشكل عاجل إلى تفاهم مع السعودية، لكن عليها إيقاف إجراءاتها الهدامة في المنطقة".وشدد جهانغیري على أن "إيران لها دور كبير وهام في حل الملفات الإقليمية ولابد من احترام هذا الدور".كما اعتبر نائب الرئيس، في تطرقه إلى التصعيد بين البلدين أوائل العام 2016، أن حادث اقتحام السفارة السعودية لدى طهران كان "خيانة للشعب الإيراني".ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينه البلدين منذ العام 2016، لكن الطرفين تبادلا خلال الأسابيع الأخيرة رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.وسبق أن أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة بثتها وسائل الإعلام الرسمية في البلاد مساء 27 أبريل، أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة "طيبة" مع إيران باعتبارها دولة جارة وتريد أن تكون "مزدهرة"، لكن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.