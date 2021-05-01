البيت الابيض: بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية "واقعية" مع كوريا الشمالية

ومنذ توليه منصبه قبل 100 يوم، لم يكشف بايدن الكثير عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارته مع هذا الملف.وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحفيين، "بوسعي أن أؤكّد أنّنا أنجزنا مراجعتنا الاستراتيجية بشأن كوريا الشمالية".وأضافت أن "هدفنا يظلّ إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية".واكتفت ساكي بالتشديد على وجوب انتهاج مقاربة دبلوماسية "واقعية" لهذا الملف بالتشاور الوثيق مع كلّ من كوريا الجنوبية واليابان، رافضة الإفصاح عما إذا كانت الإدارة تعدّ مبادرات بهذا الشأن.لكنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض حرصت على الإشارة إلى أن مقاربة إدارة بايدن لهذا الملف ستختلف عن تلك التي انتهجتها إدارتا ترامب وأوباما.وذكرت ساكي، إن "سياستنا لن تتركّز على التوصّل إلى اتفاق كبير"،على غرار ذلك الذي سعي إليه ترامب، "لكنّها لن تعتمد أيضاً على الصبر الاستراتيجي" في إشارة إلى تعبير استُخدم في عهد باراك أوباما.يذكر أن المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة منذ فشلت القمّة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي في شباط 2019.وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن دعا قبل عشرة أيام نظيره الأمريكي إلى استئناف المفاوضات مع بيونج يانج، معربا عن امله أن يدخل بايدن التاريخ كرئيس حقّق تقدّماً جوهرياً ولا عودة عنه باتجاه الوصول إلى شبه جزيرة كورية خالية بالكامل من السلاح النووي وتنعم باتفاق سلام.