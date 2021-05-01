لبنان.. زوجة وعشيقها يورطان الزوج بقضية مخدرات للتخلص منه

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان، أنه "بتاريخ 21-4-2021، ورد الى هذه الشعبة معلومات من أحد المواطنين عن قيام المدعو أ. ح. بترويج المخدرات والعملة المزيفة على متن سيارته في محلة طبرجا".وأشارت المديرية إلى أنه "على الأثر، قامت إحدى دوريات الشعبة بتوقيفه على متن سيارته، وبتفتيشها ضبطت 9 أكياس شفافة بداخلها مادة حشيشة الكيف، وقطعة من المادة ذاتها، وكيسَين شفافين بداخلهما مادة السالفيا"، لافتة إلى أنه "بالتحقيق معه، أنكر ما نسب اليه لجهة قيامه بترويج وتعاطي المخدرات".وأوضحت قوى الأمن الداخلي اللبناني أنه "بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصة عن أ. ح. لم يثبت وجود شبهات حول علاقته بقضايا المخدرات، وأنه تبين أن الشخص، مصدر المعلومات، على علاقة بزوجة الموقوف، مما آثار الشبهات، فجرى تكليف قطعات الشعبة للعمل على توقيفهما لجلاء حقيقة الموضوع".وحول التحقيقات ومجراها، كشفت المديرية أنه "بتاريخ 22-4-2021، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الزوجة وعشيثها في محلتي جونية وطبرجا"، لافتة إلى أن "العشيق س. ح. لبناني، من مواليد العام 1984، وأن الزوجة ر. ش. سورية من مواليد العام 1986.وأكدت قوى الأمن الداخلي أنه "بتفتيش سيارة س. ح. تم ضبط مسدس حربي وممشط بداخله 8 طلقات صالحة للاستعمال"، موضحة أنه "بالتحقيق مع الزوجة والعشيق، اعترفا بالتخطيط لدس الحشيشة في سيارة الزوج، بهدف توريطه بقضية مخدرات والتخلص منه، وأنهما نفذا المكيدة، بحيث قام العشيق بوضع المخدرات في سيارة زوج عشيقته بمساعدتها، بعدها قام بالإبلاغ عنه لتوقيفه".هذا وتم إخلاء ترك المدعو الزوج، فيما تم إجراء المقتضى القانوني بحق كل من العشيق والزوجة، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.