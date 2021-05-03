دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 21 الف اصابة جديدة بكورونا

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، فقد سجلت البلاد 20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ايران 2.555.587 منذ تفشي الوباء، فيما ارتفعت الوفيات إلى 72875 حالة وفاة.وأشارت لاري إلی أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.004.949 شخصا، مضيفة أن 5461 من المصابين في حالة حرجة.وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونا و251 الفا و899 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم تطعيمها للمواطنين حتى الآن.