كنيسة في برشلونة تفتح أبوابها أمام المسلمين لتناول الإفطار

وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته الاثنين بأنه "في كل ليلة يشق ما بين 50 و60 مسلما، كثير منهم بلا مأوى، طريقهم عبر الممرات الحجرية لكنيسة "سانتا أنا" حيث يقدم متطوعون وجبات الطعام المطهو في المنازل".وقال أحد أمازيغ المغرب ويدعى حفيظ إبراهيم بحسب الوكالة : "كلنا واحد... فلو كنت كاثوليكيا، أو تنتمي لدين آخر، وأنا مسلم.. حسن.. نحن جميعا كإخوة يجب أن يساعد بعضنا البعض".