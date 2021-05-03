السعودية تضع شرطاً لدخول القادمين بغرض السياحة والزيارة والعمرة

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف "إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة".ويشمل التأمين الصحي تكلفة علاج المصابين وإجراءات العزل بحقهم والإخلاء العاجل في حالات طارئة.